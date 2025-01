KLAW im Flammenkarussell

Das neue Album der Thrasher KLAW "Gods And Creators" erscheint am 07.02.2025 bei El Puerto Records. Heute veröffentlichen die Schweizer mit 'Carousel Of Flames' das nächste Video.



Gitarrist Pat über die Musik:

" 'Carousel of Flames' wurde erst kurz vor den Studioaufnahmen geschrieben und es ist der einzige Song, der zuvor nie zusammen innerhalb der Band gespielt wurde. Meine Grundidee war es, neben den sonst eher komplexen Songs, einen eingängigen, einfach strukturierten Track zu schreiben. Eine gute Melodie im Refrain, ein pumpendes Straight Forward Strophenriff, zusammengehalten von einem Schweden-Metal-Riff. Die Formel "Weniger ist manchmal mehr" hat funktioniert und der Song entwickelt sich schnell zu einem der beliebtesten Tracks innerhalb der Band."



Sänger Jonas über den Text:

"Die Seele eines Kindes... So rein, so naiv, so zerbrechlich... Der Song thematisiert die

Beeinflussbarkeit von Kindern und die Gefahr, die daraus entsteht."



Carousel Of Flames







https://www.youtube.com/watch?v=6wWTSRJ67lg

