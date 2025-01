Justin von THE DARKNESS hasst sich immer noch selbst

Nach dem Visualiser 'I Hate Myself' gibt es jetzt auch ein offizielles Video zu diesem Track. Der Song stammt aus dem achten Studioalbum "Dreams On Toast", das am 28. März über Cooking Vinyl erscheint.



Unter der Regie von Simon Emmett wurde das offizielle Video zu 'I Hate Myself' in einer einzigen Einstellung aufgenommen und zeigt Frontmann Justin Hawkins so, wie man ihn noch nie gesehen hat.



Über das Video sagt Justin:

"Ich liebe es, mit Simon Emmett zu arbeiten. Alles, woran wir bisher gemeinsam gearbeitet haben, ist großartig geworden. Dies ist keine Ausnahme. Das Konzept hat mit dem Selbsthass zu tun, den der Song selbst textlich erforscht. Und ich habe das Gefühl, dass die visuelle Untermalung den Song auf die nächste Stufe gehoben hat, und er war schon vorher mein Lieblingssong von Darkness. Ich kann es kaum erwarten, dass alle es sehen - es bedeutet mir sehr viel... und ich bin für die Unterhaltung da. Ich liebe euch alle. Ich hasse nur mich selbst."



"Dreams On Toast" Trackliste:



01-Rock And Roll Party Cowboy

02-I Hate Myself

03-Hot On My Tail

04-Mortal Dread

05-Don't Need Sunshine

06-The Longest Kiss

07-The Battle For Gadget Land

08-Cold Hearted Woman

09-Walking Through Fire

10-Weekend In Rome



I Hate Myself







https://www.youtube.com/watch?v=Ls_rmEYRWZ8





