POWERMETAL.de präsentiert: RVBANG 2025

POWERMETAL.de ist sehr stolz darauf das RVBANG 2025 präsentieren zu dürfen! Nach dem Ende des Bang Your Head!!! Festivals, auf dem auch wir regelmäßig zu Gast waren und berichteten, hat der Balinger Rockverein e.V. mit dem RVBANG ein neues Festival ins Leben gerufen um den Heavy Metal wieder auf den Holy Ground, dem Messegelände Balingen, zurück zu bringen. Und es versteht sich von selbst, dass wir von POWERMETAL.de da mit dabei sind.

Insgesamt 22 Bands werden den Metalfans an drei Tagen vom 10. bis 12. Juli 2025 die Metalvollbedienung geben! Die Auswahl verspricht ein abwechslungsreiches Programm, Neben etablierten Acts wie unter anderem THE NEW ROSES, GRAVE DIGGER und DRAGONFORCE setzt man zudem auch auf Newcomer und aufstrebende Acts, die ebenfalls schon alle heiß darauf sind, sich auf dem RVBANG dem Publikum präsentieren zu können.

Los geht es am Donnerstag, den 10.07.2025 mit der Warmup-Show, welche in der Halle auf dem Messegelände stattfinden wird. Headliner ist VICIOUS RUMORS, die im Gegensatz zum weiteren Freitagsauftritt auf der Open Air Bühne, hier eine komplett andere Setliste präsentieren werden.

Headliner auf der Open Air Bühne am Freitag, den 11.07.2052 ist DRAGONFORCE und am Samatag den 12.07.2025 wird die Thrash Metal Institution DESTRUCTION dem RVBANG 2025 einen gebührenden Abschluss bereiten.

Datum:

Warmup-Show: 10. Juli 2025

Hauptfestival: 11. & 12. Juli 2025





Location:

Messegelände Balingen

Ausstellungsgel. Stetten 1

72336 Balingen





Weitere Informationen und Tickets findet ihr auf der Festival Homepage des RVBANG unter https://rvbang.de/