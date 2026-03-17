RAUNCHY kehrt zurück!

Das hat jetzt verdammt lange gedauert, aber 12 (!) Jahre nach dem letzten Album "Vices.Virtues.Visions" haben die Modern-Metaller von RAUNCHY ein neues Album mit dem Namen "Prisoner" angekündigt, welches im Sommer via Mighty Music erscheinen soll.

Heute wurde das Albumcover enthüllt und eine Single namens 'Designed Despair' für den 17.04.2026 angekündigt.

Man darf gespannt sein, was da auf uns zurollt.