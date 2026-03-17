TV-Tipp: ZZ TOP und QUEENS OF THE STONE AGE bei Arte
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17.03.2026 | 22:58
Am Freitag dieser Woche, dem 20. März läuft bei Arte ab 2150 Uhr erneut die Dokumentation "ZZ TOP: That Little Ol' Band From Texas" (GB 2018). Einen Trailer und weitere Informationen findet man hier beim Sender.
Am Freitag dieser Woche, dem 20. März läuft bei Arte ab 2150 Uhr erneut die Dokumentation "ZZ TOP: That Little Ol' Band From Texas" (GB 2018). Einen Trailer und weitere Informationen findet man hier beim Sender.
Anschließend folgen um 2320 Uhr Konzertausschnitte von "QUEENS OF THE STONE AGE: Baloise Session 2025". Auch hierzu gibt es weitere Infos online bei Arte.
- Quelle:
- Arte
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- zz top that little ol band from texas queens of the stone age baloise session 2025 fernsehen tv arte
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