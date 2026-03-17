TV-Tipp: ZZ TOP und QUEENS OF THE STONE AGE bei Arte

Am Freitag dieser Woche, dem 20. März läuft bei Arte ab 2150 Uhr erneut die Dokumentation "ZZ TOP: That Little Ol' Band From Texas" (GB 2018). Einen Trailer und weitere Informationen findet man hier beim Sender.



Anschließend folgen um 2320 Uhr Konzertausschnitte von "QUEENS OF THE STONE AGE: Baloise Session 2025". Auch hierzu gibt es weitere Infos online bei Arte.

Quelle: Arte Redakteur: Stefan Kayser Tags: zz top that little ol band from texas queens of the stone age baloise session 2025 fernsehen tv arte