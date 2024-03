RAUHBEIN auf Tour

Ab 14. März sind die Hessen von RAUHBEIN gemeinsam mit HAGGEFUGG auf "Wir Sind Eins"-Tour 2024. Dazu kommen weitere Auftritte bei diversen Festivals und eine "Winter Tour"-2024 gemeinsam mit IN EXTREMO und KORPIKLAANI.



Hier sind alle bisher bekannten Tourdaten im Überblick.



"Wir Sind Eins"-Tour 2024 mit HAGGEFUGG:



14.03.2024 DE Aschaffenburg - Colos-Saal

15.03.2024 DE Münster - Sputnikhalle

16.03.2024 DE Köln - Luxor

20.03.2024 DE Hannover - MusikZentrum

21.03.2024 DE Dresden - Club Puschkin

23.03.2024 DE Rostock - M.A.U. Club

02.04.2024 DE München - Backstage

03.04.2024 DE Nürnberg - Hirsch

04.04.2024 DE Stuttgart - Im Wizemann *RESTTICKETS*

05.04.2024 DE Ulm - Roxy

10.04.2024 DE Erfurt - From Hell

11.04.2024 DE Oberhausen - Kulttempel

12.04.2024 DE Hamburg - Logo *AUSVERKAUFT*

18.04.2024 DE Bremen - Tower

19.04.2024 DE Magdeburg - Factory

20.04.2024 DE Flensburg - Roxy

25.04.2024 DE Leipzig - Moritzbastei

26.04.2024 DE Berlin - Lido

03.05.2024 CH Solothurn - Kulturfabrik Kofmehl

04.05.2024 CH Winterthur - Gaswerk





19.05.2024 DE Waldkappel - Mittelalterliches Treyben zu Königshof

31.05.2024 DE Bad Gandersheim- Die Schröders And Family

14.06.2024 DE Gardelegen - Metal Frenzy Festival

21.06.2024 DE Herborn - Kulturscheune (w/ D'ARTAGNAN)

06.07.2024 DE Hude (Oldenburg) - Burning Pants Festival

13.07.2024 DE Tuttlingen - Honberg-Sommer

19.07.2024 DE Görlitz - Landskron Brau-Manufaktur (w/ IN EXTREMO)

20.07.2024 DE Magdeburg - Festung Mark (w/ IN EXTREMO)

27.07.2024 DE Johannesberg - Mühlbergfestival

03.08.2024 DE Bückeburg - MPS

22. - 24.08.2024 DE Haddeby - Baltic Open Air

31.08.2024 DE Halle (Saale) - Weckt die Toten Festival

14.09.2024 DE Gelsenkirchen - Folkfield Festival

"Winter Tour 2024" mit IN EXTREMO, KORPIKLAANI und RAUHBEIN

15.11.2024 DE Saarbrücken - Garage

16.11.2024 CH Pratteln - Konzertfabrik Z7

22.11.2024 DE Rostock - Moya

29.11.2024 DE Berlin - Columbiahalle

30.11.2024 DE Bremen - Pier 2

06.12.2024 DE Nürnberg - Kia Metropol Arena

07.12.2024 AT Wien - Gasometer

12.12.2024 DE Bielefeld - Lokschuppen

13.12.2024 DE Hannover - SwissLife Hall

14.12.2024 DE Dresden - Alter Schlachthof

20.12.2024 DE Leipzig - Haus Auensee

21.12.2024 DE Stuttgart - Porsche-Arena



26.12.2024 DE Waldkappel - Bürgerhaus (Jahresabschlussshow)



27.12.2024 DE München - Zenith

28.12.2024 DE Wiesbaden - Schlachthof

29.12.2024 DE Erfurt - Messe

30.12.2024 DE Köln - Palladium