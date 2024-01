RAGE: Feiert den 40. Geburtstag mit einer standesgemäßen Tour

"40 Years In Rage" ist das Banner, unter dem die Heavy-Power-Metaller RAGE gemeinsam mit uns allen ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum feiern wollen. Noch interessanter wird die ganze Sache, weil Peavy Wagner und seine Mitstreiter gleich auch noch das neue Doppelalbum "Afterlines" im Gepäck haben werden, das am 29. März erscheinen wird. Wir dürfen uns also sicher auf eine gute Auswahl von Klassikern und frische Gassenhauer freuen, wenn die deutsche Legende in den folgenden Städten Station macht.

RAGE – 1984 bis 2024 Worldtour



30.04.2024 Hademarschen, Hademarscher Hof

03.05.2024 Dresden, Puschkin

09.05.2024 Siegburg, Kubana

11.05.2024 Trier, MJC

12.05.2024 Bochum, Zeche

15.05.2024 Nürnberg, Hirsch

16.05.2024 Augburg, Spectrum

17.05.2024 Burglengenfeld, VAZ

18.05.2024 Lindau, Club Vaudeville

19.05.2024 Bensheim, Musitheater Rex



RAGE mit LINGUA MORTIS ORCHESTRA:



10.05.2024 Rock in Rautheim

30.08.2024 Metalacker



RAGE-Festivalshows:



04.07.2024 Rockharz

06.07.2024 Wolfweez

12.07.2024 Rock am Turm

09.08.2024 Krawall'O'Rock

31.08.2024 Nordrock OP

06.09.2024 Just For Fun O

07.09.2024 Rock Spektakulum

15.11.2024 Rock Meets Benefiz