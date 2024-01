Die NEW MODEL ARMY hat nichts falsch gemacht...

... denn am 26. Januar 2024 erscheint via earMUSIC ihr neues Album "Unbroken". Zu 'I Did Nothing Wrong' gibt es seit heute ein Video, da könnt ihr euch selbst von der Aussage überzeugen.



Die komplette Trackliste von "Unbroken" haben wir auch für euch:



01. First Summer After

02. Language

03. Reload

04. I Did Nothing Wrong

05. Cold Wind

06. Coming Or Going

07. If I Am Still Me

08. Legend

09. Do You Really Want To Go There?

10. Idumea

11. Deserters



I Did Nothing Wrong







https://www.youtube.com/watch?v=tyyT9W8dGBg

