Powermetal.de präsentiert: SKYTHEN und BREATHE YOUR LAST in Hamburg

Bevor die kultige Astrastube zusammen mit weiteren Clubs unter der Sternbrücke in Hamburg Bauarbeiten zum Opfer fällt, wird es noch einmal laut: POWERMETAL.de präsentiert SKYTHEN und BREATHE YOUR LAST am 08.11.2023 in der Astrastube (Max-Brauer-Allee 200, 22769 Hamburg). Los geht es um 20:00 Uhr, Karten gibt es hier: https://www.tixforgigs.com/Event/51929

Quelle: Powermetal.de Redakteur: Erika Becker Tags: skythen breath your last astrastube hamburg