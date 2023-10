EKTOMORF ist unsere letzte Hoffnung

Am 8. Dezember 2023 erscheint via AFM Records das neue EKTOMORF-Album "VIvid Black". Mit dem Cover, der Trackliste und der ersten Auskopplung 'I'm Your Last Hope' will uns die Band schon einmal auf das neue Album einstimmen.



"VIvid Black" Trackliste:



01-I'm Your Last Hope (The Rope Around Your Neck)

02-Die

03-Never Be The Same Again

04-I Don't Belong To You

05-Fade Away

06-You And Me

07-Vivid Black

08-The Best Of Me

09-You Belong There

10-REM





I'm Your Last Hope







https://www.youtube.com/watch?v=78x6NyTcwXw

