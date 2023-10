PURIFICATION auf Europatour!

Um ihr neues Album "Elphinstone", das am 21. Oktober erscheinen soll, gebührend zu feiern, begeben sich die Doom-Enthusiasten PURIFICATION aus Portland über den großen Teich, um eine feine Konzertreihe durch Europa zu spielen. Es stehen noch nicht alle Daten fest und auch Supportbands werden wohl noch bekannt gegeben. Hier die bisher veröffentlichten Termine, an denen ihr die selbsternannten "Mad Lords Of Perdition" besuchen könnt:

04.11.2023, Rotterdam (NL), Dutch Doom Days Festival

07.11.2023, Kiel, Alte Meierei

08.11.2023, Hamburg, Bar 227

10.11.2023, Wien (AT), Doom Over Vienna Festival

11.11.2023, Prag (CZ), Klub 007 Strahov

13.11.2023, Dresden, Ostpol

14.11.2023, Berlin, Urban Spree

15.11.2023, Wroclaw (PL), tba

16.11.2023, Weimar, Kasseturm

17.11.2023, Diest (BE), Hell

18.11.2023, Würzburg, Hammer Of Doom Festival

