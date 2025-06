PSOA-Herbstoffensive mit neuer Bestätigung

Die Herbstoffensive geht dieses Jahr in die sechste Runde und wird die Nachwuchsband MOOR mit auf die Bühne holen. Gegründet wurde die Post-Black-Metal-Band 2019 in Dresden und hat seitdem einiges an Liveerfahrung sammeln können. Der Auftritt ein Weimar wird der nächste Meilenstein einer dunklen Karriere sein.





Die "Herbstoffensive VI" wird wieder im Uhrenwerk Weimar, am 19. und 20.09.2025, stattfinden. Tickets gibt es wie immer bei Cudgel, sowohl für das gesamte Wochenende, als auch für die einzelnen Tage.

