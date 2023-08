PROFANATICA präsentieren zweite Single

Auch wenn der digitale Release der zweiten Single-Auskopplung des kommenden Albums "Crux Simplex" schon fast zwei Wochen her ist, wollen wir euch diesen dennoch nicht vorenthalten. Der neue Song trägt den Titel 'The First Fall' und wurde von der Band auch schon bei Live-Shows zum Besten gegeben.

"Crux Simplex" ist der sechste Langspieler der Band und ist der Nachfolger des 2019er-Albums "Rotting Incarnation Of God" und wird am 22. September über Season Of Mist erscheinen.

Hört euch 'The First Fall' hier an: