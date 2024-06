PRISONER mit EP im August

Die kanadische Metalband PRISONER hat einen Audioclip ihrer digitalen Single 'Skies Are Blackened' veröffentlicht, einer Vorabauskopplung aus der EP "House Of Cards", die am 21. August auf den Markt kommen soll.





