POWERWOLF auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts

POWERWOLF steigt mit neuem Live-Album "Wildlive (Live At Olympiahalle)", das am 13. März 2026 via Napalm Records erschienen ist, zum fünften Mal auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts ein!



POWERWOLF Gitarrist Matthew Greywolf zum Charteinstieg:

"Mit einem Live-Album auf Platz 1 der Charts zu landen, ist der pure Wahnsinn  damit hätten wir nie gerechnet! Das ist ein großartiges Statement dafür, wie wichtig Live-Musik ist!!! Vielen Dank an euch alle!"



Napalm Records Gründer und Geschäftsführer Markus Riedler:

"Mit einem Live-Album Platz eins der deutschen Charts zu erreichen, ist ein großes Vertrauenszeichen der treuen Fans in die Arbeit der Band  und zugleich das Ergebnis eines großartigen Zusammenspiels vom gesamten Team  insbesondere Band, Management, Vertrieb und Label."



POWERWOLF über Wildlive (Live At Olympiahalle):

"Uns war von Anfang an klar: Keine Worte und keine Videoausschnitte könnten je vollständig einfangen, was wir gemeinsam auf der Wolfsnächte 2024-Tour erlebt haben. Jeder Abend hatte seine ganz eigene Magie! Und doch wollten wir einen Weg finden, diese Erinnerungen festzuhalten und mit euch zu teilen. Deshalb haben wir uns entschieden, das komplette, ausverkaufte Konzert in der Münchner Olympiahalle aufzuzeichnen. "Wildlive (Live at Olympiahalle)" ist weit mehr als nur ein Live-Release. Es ist ein Vermächtnis. Eine Hommage an all die unvergesslichen Momente, die wir zusammen erschaffen haben."

