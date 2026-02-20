Schon die letzte Single 'Ghost On My Screen' führte DUST BOLT nach ihrem experimentellen Album "Sound & Fury" zurück zu ihren Thrash-Wurzeln. Diesen Weg will die aus Bayern stammende Band anscheinend weitergehen und kommt deswegen im Herbst auf "Thrash Is Back"-Tour. Passend dazu hat die Gruppe mit 'Supergau' eine neue Single herausgebracht.

DUST BOLT - Supergau

https://www.youtube.com/watch?v=GwUJ1qekPVg&list=RDGwUJ1qekPVg

