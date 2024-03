POWERMETAL.de präsentiert: VICIOUS RUMORS in Frankfurt/Main!

POWERMETAL.de ist sehr stolz, den kommenden Frankfurt-Gig von VICIOUS RUMORS präsentieren zu dürfen!

Die legendären US-Power-Metaller von VICIOUS RUMORS kommen für eine spezielle "Soldiers Of The Night"-Show nach Frankfurt/Main, genauer gesagt am Dienstag den 28. Mai in DAS BETT.

Dabei legen sie ihren Fokus auf das komplette erste Album und haben noch weitere ihrer größten Hits im Gepäck.

VICIOUS RUMORS besteht aus: Brian Allen (vocals), Geoff Thorpe (guitars), Gunnar DüGrey (guitars), Robin Utbult (bass) und Larry Howe (drums)

Doch nicht nur zahlreiche Hits haben die Amis im Ärmel, sondern mit niemand Geringerem als HAMMER KING auch eine der angesagtesten Power-Metal-Bands Deutschlands, die derzeit nicht nur mit WARKINGS die Republik unsicher macht, sondern mit "König und Kaiser" auch eine komplett neue Scheibe in petto hat.

Tickets für dieses durch und durch besondere Ereignis gibt es hier.