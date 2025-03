POWERMETAL.de präsentiert: No Sleep After X-Mas Festival - 3rd Strike

POWERMETAL.de freut sich sehr, auch in diesem Jahr das No Sleep After X-Mas Festival zu präsentieren.



Richtig, der "3rd Stike"-Zusatz bedeutet, dass dieses tolle Festival bereits zum dritten Mal an den Start geht und all die viel zu besinnlichen Weihnachtstage zuvor mit der lauten Schlagseite des Metals niedermäht.



Bangen bis der Nacken weich und geschmeidig ist, abrocken bis der Arzt kommt, den Zauber einer einzigartigen Metalcommunity live erleben und zusammen mit Freunden nochmal die geilsten Stunden zum Jahresabschluss erleben! - Und das über 2 Tage lang!7



Dann kommt zum größten (Indoor) Festival für Power-, Symphonic- und Folk Metal,

am 27. + 28. Dezember 2025 in Deutschland.



16 Bands an 2 Tagen, 1 große Bühne,

keine Überschneidungen!



Mit dabei sind:

WARKINGS

SERENITY

TEMPERANCE

APOSTOLICA

DERDIAN

DEATHLESS LEGACY

ELETTRA STORM

SKULL & CROSSBONES

SKYTRIBE

FABULA RASA

TIMELESS RAGE

VANSIND

SELLSWORD

BATTLE TALES

VARUS



Das familienfreundliche Festival der guten Laune! Kinder bis einschließlich 10 Jahren haben freien Eintritt. Für Tickets und weitere Infos klickt einfach hier. See you!







