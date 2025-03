STEEL HELD HIGH zum siebten Mal!

Schon zum siebten Mal veranstaltet der Braunschweiger Metal-Verein "hotel666 Metalclub e.V." sein "Steel Held High"-Festival. In diesem Jahr findet die Veranstaltung am 22.03.2025 im KufA-Haus in Braunschweig statt. Ab 15:30 spielen mit SINTAGE und KERRIGAN nicht nur zwei Hoffnungen des deutschen Metal-Undergrounds auf, sondern es wird richtig international. MEURTRIÈRES aus Frankreich verzauberten nicht nur mich 2023 mit ihrem Debüt "Ronde De Nuit" und hinter dem Namen PHANTOM SPELL verbirgt sich das Prog-Rock-Abenteuer von SEVEN SISTERS-Fronter Kyle McNeill. Und als großer Headliner hat sich dann die NWOBHM-Legende CLOVEN HOOF angemeldet. Das klingt doch nach einem hochkarätigen Nachmittag! Tickets gibt's für knapp 40 Euro bei Eventim.

Quelle: hotel666 Metalclub e.V. Redakteur: Marius Luehring Tags: steel held high cloven hoof phantom spell meurtrires sintage kerrigan