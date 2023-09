POWERMETAL.de präsentiert: Das

POWERMETAL.de goes Slovenia - und wir könnten aufgeregter kaum sein!

Tolmin, Slowenien, ist bekannt für atemberaubende Berglandschaften, den atemberaubenden Soča River, seine baumgesäumten Campingplätze, mediterranes Wetter und darüber hinaus auch für seine großartigen Heavy-Events mitsamt endlosem Haarpracht-Schwingen zu ausgesuchtem Metal im (Abend-)Sonnenschein…

Genau hier hat das "Tolminator"-Festival im vergangenen Juli erstmals angesetzt, um die gute Tradition hochwertig bestückter Metal-Festivals in echter Urlaubs-Atmosphäre in Tolmin auf ein neues familiäres Level zu hieven. Von Liebhabern für Liebhaber!

Nicht zurückblickend, nicht von Nostalgie getrieben, sondern nach vorne gewandt, ist ein neues Festival mit eigener Note und tiefschwarzer, kompromissloser musikalischer Seele geschaffen worden, das die Bedürfnisse der Besucher, Metal-Fans aus zahlreichen Winkeln der Welt, immer fest im Blick behält.

Schaut Euch einige 2023er Highlights aus diesem Jahr an, um ein Gefühl dafür zu bekommen, warum ihr im kommenden Jahr unbedingt an Bord sein solltet und weshalb sich viele begeisterte BesucherInnen vor Ort bereits mit Tickets für 2024 eingedeckt haben!

Frisch angekündigt sind:



EXODUS

DARK TRANQUILITY

TOXIC HOLOCAUST

DEVIL MASTER

DOPELORD



Bereits im Rahmen der laufenden 1. Ausgabe des Festivals bekannt gemacht wurden:



PRIMORDIAL

TANKARD

SUFFOCATION

DESTRÖYER 666

GUTALAX

HARAKIRI FOR THE SKY

GAEREA

SINISTER

MILKING THE GOATMACHINE

NECROT

DARK INSANITY

Seid also nächstes Jahr im Juli dabei, wenn sich ein wirklich sehr schönes Festival zum zweiten Mal erhebt - See You Then!

Festivaltickets ab 150,- Euro bis zum 31.12.2023! Hier geht es zum Ticketshop!



TOLMINATOR METAL FEST II

24.-28.07.2024

Tolmin, Slovenia