BLOOD RED SHOES: neu arrangiertes Album

Voriges Jahr hat das britische Alt-Rock-Duo das Album "Ghosts On Tape" veröffentlicht. Die Albumtitel wurden von DEMOB HAPPY, SOFTCULT, Bassist Matt Mcjunkins von A PERFECT CIRCLE, LIARS und DZ DEATHRAYS neu arrangiert - ausgenommen 'Sucker', das unter dem Titel 'Long Lost Ghost' von den beiden Musikern selbst ein neues Kleid bekam. Das neugestaltete Album hört auf den Namen "The Stone Tapes", angelehnt an den Horrorfilm "The Stone Tape" aus 1972, und erblickt heute über Jazz Life / V2 Records das Licht der Welt. Durch 'Murder Me' und 'Comply' bekommt man einen guten Eindruck von dem Werk.

Folgende Tourdaten sind für den Herbst bekannt:

14.09.2023 Moby Dick Club, Madrid (ES)

15.09.2023 La Iguana, Vigo (ES)

16.09.2023 La Nau Locales de Ensayo, Barcelona (ES)

19.09.2023 Rotown Rotterdam, Rotterdam (NL)

20.09.2023 Vera, Groningen (NL)

21.09.2023 EKKO, Utrecht (NL)

22.09.2023 Bitterzoet, Amsterdam (NL)

23.09.2023 Reeperbahn Festival, Hamburg

25.09.2023 Nachtleben, Frankfurt

26.09.2023 MTC Club, Köln

27.09.2023 Tower Musikclub, Bremen

28.09.2023 Badehaus Berlin, Berlin

29.09.2023 Lux Club Linden, Hannover

30.09.2023 Futurum Music Bar, Prag (CZ)

01.10.2023 Chelsea, Wien (AT)

03.10.2023 Bogen F, Zürich, (CH)

04.10.2023 Le Marché Gare, Lyon (FR)

05.10.2023 Le 106, Rouen (FR)

06.10.2023 Stereolux, Nantes (FR)

07.10.2023 Point Éphémère, Paris (FR)

08.10.2023 Cactus Club, Brügge (BE)

11.10.2023 The Deer's Head, Belfast (UK)

12.10.2023 The Workman's Club, Dublin (IE)

13.10.2023 Star And Garter, Manchester (UK)

14.10.2023 Leadmill, Sheffield (UK)

15.10.2023 Exchange, Bristol (UK)

17.10.2023 100 Club, London (UK)

Tickets kann man über die Künstlerwebseite finden, wobei einige der Shows bereits ausverkauft sind.

