DORO mit neuer Single am Start

Am 27. Oktober erscheint DORO PESCHs neues Album "Conqueress – Forever Strong And Proud" via Nuclear Blast. Mit ihrer dritten Singleauskopplung 'Bond Unending' präsentiert sie einen weiteren Duattpartner: Sammy Amara von den BROILERS.



