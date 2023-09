FINAL STRIKE: Freiheit!

Vielen Power Metal-Fans ist Christian Eriksson bereits von seinen vorherigen Bands bekannt: Als Chrileon sang er von 2011 bis 2017 bei den Schweden TWILIGHT FORCE und von 2017 bis 2020 bei der schwedisch-amerikanischen Formation NORTHTALE. Jetzt hat er eine neue Band gegründet: FINAL STRIKE.



Am 24. November 2023 erscheint mit "Finding Pieces" das Debütalbum seiner neuen Band. Weitere Mitstreiter sind Patrick Johansson (Schlagzeug), Jimmy Pitts (Keyboard), Martin Floberg (Gitarre) und Jan Ekberg (Bass). Heute präsentiert FINAL STRIKE die erste digitale Single: 'Freedom'.



Die Tracklist von "Finding Pieces" liest sich wie folgt:



01-Archers

02-Finding Pieces

03-Fly

04-Freedom

05-Heaven's Falling Down

06-Oblivion

07-Restless Mind

08-Spark From The Dark

09-To The North

10-Turn Of The Tide



Freedom







https://www.youtube.com/watch?v=ssrgv_SozRs

