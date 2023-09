AMARANTHE geht 2024 mit DRAGONFORCE auf Co-Headline-Tour

Im Februar und März 2024 geht AMARANTHE gemeinsam mit DRAGONFORCE auf eine ausgedehnte Co-Headline-Tour durch Europa. Special Guest wird dabei INFECTED RAIN sein.



Hier die Tourdaten:



21.02.24 DE - Hamburg - Große Freiheit 36

22.02.24 DE - Berlin - Huxleys Neue Welt

23.02.24 DE - Leipzig - Haus Auensee

24.02.24 DE - Oberhausen - Turbinenhalle

25.02.24 NL - Tilburg - 013 Poppodium

27.02.24 DK - Copenhagen (DK) - Amager Bio

28.02.24 NO - Oslo - Sentrum Scene

29.02.24 SE - Gothenburg - Trädgår'n

03.03.24 LV - Riga - Melna Piektdiena

04.03.24 PL - Warsaw - Progresja

06.03.24 CZ - Brno - Sono Centrum

07.03.24 AT - Wien - Gasometer

08.03.24 HU - Budapest - Barba Negra Red Stage

09.03.24 DE - Münchenh - TonHalle

10.03.24 IT - Mailand - Live Club

12.03.24 ES - Madrid - Sala La Riviera

13.03.24 ES - Barcelona - Sala Apolo I

15.03.24 DE - Wiesbaden - Schlachthof

16.03.24 CH - Zürich - Komplex 457

17.03.24 BE - Brüssel - AB Box

19.03.24 DE - Stuttgart - LKA Longhorn

20.03.24 FR - Paris - Bataclan

22.03.24 UK - Bristol - O2 Academy

23.03.24 UK - Manchester - Manchester Academy

24.03.24 UK - London - The Roundhouse

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: amaranthe dragonforce infected rain tourdaten 2024