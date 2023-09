EUNOMIA befindet sich in einer anderen Dimension

Zum heutigen Release des Albums "The Chronicles of Eunomia Part 2", das über Rockshots Records das Licht der Welt erblickt hat, läd uns EUNOMIA mit 'Another Dimension' ein, eine andere Dimension zu besuchen. Lasst euch diese Reise nicht entgehen!



