POWERMETAL.de: Premiere des neuen THE TROOPS OF DOOM-Clips

Notiert euch gerne den kommenden Freitag, den 26. Juli, und habt als Uhrzeit 12 Uhr im Auge.

Denn dann präsentieren wir euch genau an dieser Stelle die Premiere eines neuen Videos des kommenden THE TROOPS OF DOOM-Albums "A Mass To The Grotesque".

Ab August sind die Musiker auch wie folgt unterwegs:

02.08 Cottbus(D)@Muggefug03.08 Szczecin (PL)@Krzywy Gryf04.08 Berlin(D)@Maschinenhaus05.08 Bamberg(D)@Live Club06.08 Halle(D)@Reil 7407.08 Den Haag(NL)@Musicon08.08 Breda(NL)@Sound Dog09.08 Doetinchen(NL)@Engelenbak10.08 Wermelskirchen(D)@AJZ12.08 Charleroi(B)@MCP Apache14.08 Kassel(D)@Goldgrube15.08 Chorzów(PL)@Leśniczówka Club16.08 Nuremberg(D)@Bela Lugosi17.08 Bielefeld(D)@Drumm Hard20.08 Göppingen(D)@Zille21.08 Montpellier(FR)@Secret Place23.08 Almeria(ES)@The Time Club24.08 Madrid (ES)@Revi Live25.08 Milagres(P)@Milagre Metaleiro