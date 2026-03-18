PLACEBO geht auf große Tour
Kommentieren
Die britischen Alternative-Rocker PLACEBO blicken auf 30 Jahre Bandgeschichte zurück und feiern dies, mit ihren Fans, auf einer großangelegten Tour.
Mehrere Termine sind auch für Deutschland bestätigt. Mit "Re:Created" werden auch Songs der früheren Zeit neu aufgelegt und auf CD gebannt.
Hier die Tourdaten der "30th Anniversary Tour":
12.10.2026 Leipzig | Quarterback Immobilien Arena
26.10.2026 Hamburg | Barclays Arena
29.10.2026 Frankfurt | Festhalle
02.11.2026 Köln | Lanxess Arena
09.11.2026 München | Olympiahalle
16.11.2026 Berlin | Uber Arena
21.11.2026 Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle
PLACEBO RE:CREATED - NEW TOUR & NEW ALBUM
https://www.youtube.com/watch?v=JkErjQUfXQo
- Quelle:
- PLACEBO Homepage
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- placebo recreated 30th anniversary tour
0 Kommentare