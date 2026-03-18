CALVANA mit neuem Album
18.03.2026 | 20:35
Das italienische Black-Metal-Projekt CALVANA wird am 20.03.2026 sein drittes Studioalbum "Sub Janus", via Adirondack Black Mass, veröffentlichen. Die streng limitierte Pressung ist nun vorab schon bei YouTube online.
"Sub Janus" Trackliste:
01. Twilight Song
02. My Prayer To Diana
03. Summer Storm
04. Fear Makes You Tame
05. Death Of Pan
06. Meine Süße Sternenkriegerin
07. Carnivore
08. Sorry
09. Sub Janus
Calvana - Sub Janus (Full Album Premiere)
https://www.youtube.com/watch?v=nCgb7fgnknI
