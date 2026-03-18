DOMINUM kündigt neues Studio-Album an

Am 3. Juli 2026 erscheint über Napalm Records mit "Night Is Calling" das dritte Studio-Album von DOMINUM.



Dr. Dead über Night is Calling:

"Sie werden so schnell erwachsen.  Mir wird sofort schlecht. Und jetzt erfahre ich es am eigenen Leib: Meine Zombies sind erwachsen. Unser Schaffen scheint ebenfalls erwachsen geworden zu sein. Doch anders als der jämmerliche Rest weinen wir unserer Kindheit nicht nach. Kindsein, Erwachsensein - was heißt das schon. Die Welt liegt uns zu Füßen, wir können tun, was wir wollen. Und aus erster Hand kann ich Euch versichern: Eine Armee aus Zombies macht alles deutlich leichter und spaßiger  und verleiht on top jeder Handlung einen gewissen ... Nachdruck. Wir haben die Macht, unsere Welt zu verändern. Und das tun wir.



"Night is Calling" ist unser Ventil. Mit noch stärkeren Melodien, härteren Riffs und noch aufrechteren Texten wird Ehrlichkeit zu unserer schärfsten Waffe. Wir sind, wer wir sind. Und ihr gehört dazu  ob ihr wollt oder nicht. Die Untoten sind auf dem Vormarsch, mehr denn je. Schließt euch an  sofort, freiwillig oder eben ein wenig später. So oder so  wir sehen uns.

Dr. Dead



"Night Is Calling" Trackliste:



01-The Circus is in Town

02-Doctor Doctor

03-Children Of The Night

04-Nosferatu

05-Dark Melodies

06-Night is Calling, feat. Battle Beast

07-Jack The Ripper

08-Thriller (MICHAEL JACKSON Cover)

09-Devil's Son

10-I Don't Drink Wine

11-Endzeit

12-Don't Get Bitten By The Wrong Ones (Acoustic)

13-Hey Living People (Acoustic)



Hier bereits bestätigte Untoten ... äh ... Live-Termine:



Night is Calling Tour 2026, w/ The Night Flight Orchestra



24.11.26 FR  Paris / La Machine du Moulin Rouge

25.11.26 DE  Frankfurt / Batschkapp

27.11.26 DE  Hamburg / Grosse Freiheit 36

28.11.26 DE  Leipzig / Hellraiser

01.12.26 HU  Budapest / Barba Negra

02.12.26 AT  Wien / Szene

04.12.26 CH  Pratteln / Z7

05.12.26 DE  Saarbrücken / Garage

06.12.26 BE  Sint Niklaas / De Casino

08.12.26 UK  Manchester / O2 Ritz

09.12.26 UK  Bristol / Bristol Electric

10.12.26 UK  London / Electric Brixton

12.12.26 DE  Oberhausen / Turbinenhalle

13.12.26 DE  Utrecht / Tivoli Vredenburg

15.12.26 DE  Berlin / SO36

16.12.26 DE  Hannover / Capitol

18.12.26 DE  Stuttgart / LKA Longhorn

19.12.26 DE  München / Backstage

20.12.26 DE  Nürnberg / Hirsch



Festivals:



22.-23.05.26 CH  Cornaux / CornRock Festival

05.-07.06.26 CZ  Pilsen / Metalfest Open Air

01.-04.07.26 DE  Ballenstedt / Rock Harz Festival

03.-06.07.26 SE  Knislinge / Time To Rock

24.-25.07.26 DE  Bissingen / Wisdom Tooth Festival

13.-15.07.26 DE  Sulingen / Reload Festival

23.08.26 DE  Sankt Goarshausen / Loreley Freilichtbühne (w/ JUDAS PRIEST, THUNDERMOTHER)

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: dominum night is calling tour 2026