DOMINUM kündigt neues Studio-Album an
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Am 3. Juli 2026 erscheint über Napalm Records mit "Night Is Calling" das dritte Studio-Album von DOMINUM.
Dr. Dead über Night is Calling:
"Sie werden so schnell erwachsen. Mir wird sofort schlecht. Und jetzt erfahre ich es am eigenen Leib: Meine Zombies sind erwachsen. Unser Schaffen scheint ebenfalls erwachsen geworden zu sein. Doch anders als der jämmerliche Rest weinen wir unserer Kindheit nicht nach. Kindsein, Erwachsensein - was heißt das schon. Die Welt liegt uns zu Füßen, wir können tun, was wir wollen. Und aus erster Hand kann ich Euch versichern: Eine Armee aus Zombies macht alles deutlich leichter und spaßiger und verleiht on top jeder Handlung einen gewissen ... Nachdruck. Wir haben die Macht, unsere Welt zu verändern. Und das tun wir.
"Night is Calling" ist unser Ventil. Mit noch stärkeren Melodien, härteren Riffs und noch aufrechteren Texten wird Ehrlichkeit zu unserer schärfsten Waffe. Wir sind, wer wir sind. Und ihr gehört dazu ob ihr wollt oder nicht. Die Untoten sind auf dem Vormarsch, mehr denn je. Schließt euch an sofort, freiwillig oder eben ein wenig später. So oder so wir sehen uns.
Dr. Dead
"Night Is Calling" Trackliste:
01-The Circus is in Town
02-Doctor Doctor
03-Children Of The Night
04-Nosferatu
05-Dark Melodies
06-Night is Calling, feat. Battle Beast
07-Jack The Ripper
08-Thriller (MICHAEL JACKSON Cover)
09-Devil's Son
10-I Don't Drink Wine
11-Endzeit
12-Don't Get Bitten By The Wrong Ones (Acoustic)
13-Hey Living People (Acoustic)
Hier bereits bestätigte Untoten ... äh ... Live-Termine:
Night is Calling Tour 2026, w/ The Night Flight Orchestra
24.11.26 FR Paris / La Machine du Moulin Rouge
25.11.26 DE Frankfurt / Batschkapp
27.11.26 DE Hamburg / Grosse Freiheit 36
28.11.26 DE Leipzig / Hellraiser
01.12.26 HU Budapest / Barba Negra
02.12.26 AT Wien / Szene
04.12.26 CH Pratteln / Z7
05.12.26 DE Saarbrücken / Garage
06.12.26 BE Sint Niklaas / De Casino
08.12.26 UK Manchester / O2 Ritz
09.12.26 UK Bristol / Bristol Electric
10.12.26 UK London / Electric Brixton
12.12.26 DE Oberhausen / Turbinenhalle
13.12.26 DE Utrecht / Tivoli Vredenburg
15.12.26 DE Berlin / SO36
16.12.26 DE Hannover / Capitol
18.12.26 DE Stuttgart / LKA Longhorn
19.12.26 DE München / Backstage
20.12.26 DE Nürnberg / Hirsch
Festivals:
22.-23.05.26 CH Cornaux / CornRock Festival
05.-07.06.26 CZ Pilsen / Metalfest Open Air
01.-04.07.26 DE Ballenstedt / Rock Harz Festival
03.-06.07.26 SE Knislinge / Time To Rock
24.-25.07.26 DE Bissingen / Wisdom Tooth Festival
13.-15.07.26 DE Sulingen / Reload Festival
23.08.26 DE Sankt Goarshausen / Loreley Freilichtbühne (w/ JUDAS PRIEST, THUNDERMOTHER)
- Quelle:
- Napalm Records
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- dominum night is calling tour 2026
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