PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS: Hammer oder Tanz? Egal!

Am 1. September 2023 erscheint über Nuclear Blast das neue Album "Kings Of The Asylum" von PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS. Heute gibt es daraus eine neue Singel-Auskopplung: 'Hammer And Dance'. Macht es wie Phil, zieht eure Tanzschuhe an und rockt zu 'Hammer And Dance'.



https://www.youtube.com/watch?v=LgRtd1vpffI

