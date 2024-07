PENTAGRAM (US) mit neuer Besetzung und bald neuem Album

Die amerikanische Heavy Doom-Band PENTAGRAM um den legendären Frontman Bobby Liebling stellt sich neu auf. Zum neuen Lineup gehören nun Tony Reed, bekannt als Frontmann der Seattle-Rockband MOS GENERATOR und als Produzent von ELECTRIC WIZARD bis BLUES PILLS sowie Bassist Scooter Haslip (ebenfalls MOS GENERATOR). Abgerundet wird das Lineup durch Henry Vasquez von SAINT VITUS, SPIRIT CARAVAN und THE SKULL. Kürzlich bei Heavy Psych Sounds unter Vertrag genommen, begibt sich die Band demnächst ins Studio, um ihr erstes Album seit fast einem Jahrzehnt aufzunehmen. Die Band hat zudem gerade ihren allerersten US-Festivalauftritt mit einem Co-Headline-Slot beim Levitation Festival am 3. November 2024 in Austin, Texas, bekannt gegeben.

