PAVLOV'S DOG auf Tour im Herbst

Die US-amerikanische Prog Folk-Band PAVLOV'S DOG um den charismatischen Frontmann David Surkamp ist Ende des Jahres wieder in unseren Breitengraden unterwegs.

Hier findet ihr die genauen Live-Termine:

06.11.2025 Tübingen, Germany, Sudhaus

07.11.2025 Karlsruhe, Germany, Jubez

08.11.2025 Lichtentanne, Germany, Liederbuch Zwickau e.V.

10.11.2025 Hamburg, Germany, Knust

11.11.2025 Oberhausen, Germany, Zentrum Altenberg

12.11.2025 Bonn, Germany, Harmonie

14.11.2025 Burglengenfeld, Germany, VAZ Veranstaltungszentrum Pfarrheim

15.11.2025 Lindewerra, Germany, Gemeindesaal Lindewerra

17.11.2025 Rüsselsheim, Germany, Das Rind