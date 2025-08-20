PAVLOV'S DOG auf Tour im Herbst
Kommentieren
Die US-amerikanische Prog Folk-Band PAVLOV'S DOG um den charismatischen Frontmann David Surkamp ist Ende des Jahres wieder in unseren Breitengraden unterwegs.
Hier findet ihr die genauen Live-Termine:
06.11.2025 Tübingen, Germany, Sudhaus
07.11.2025 Karlsruhe, Germany, Jubez
08.11.2025 Lichtentanne, Germany, Liederbuch Zwickau e.V.
10.11.2025 Hamburg, Germany, Knust
11.11.2025 Oberhausen, Germany, Zentrum Altenberg
12.11.2025 Bonn, Germany, Harmonie
14.11.2025 Burglengenfeld, Germany, VAZ Veranstaltungszentrum Pfarrheim
15.11.2025 Lindewerra, Germany, Gemeindesaal Lindewerra
17.11.2025 Rüsselsheim, Germany, Das Rind
- Quelle:
- Homepage des Künstlers
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- pavlovs dog david suhrkamp tour 2025
0 Kommentare