Die letzte Runde für das VOLLE KRAFT VORAUS FESTIVAL
Kommentieren
Das VOLLE KRAFT VORAUS FESTIVAL in der Ratiopharm-Arena ins Neu-Ulm geht in seine letzte Runde und lädt noch einmal zu einem Indoor-Event der Superlative ein. Zum allerletzten Mal holt die erfolgreiche deutsche Band EISBRECHER hochkarätige Gäste auf eine Bühne und verspricht ein Festival-Finale, das in Erinnerung bleiben wird. Mit dabei sind neben EISBRECHER selbst: JOACHIM WITT, PROJECT PITCHFORK, THE BEAUTY OG GEMINA, SCHATTENMANN und HELL BOULEVARD.
Neben den Live-Acts erwarten die Besucher wie gewohnt Autogrammstunden, eine große Open-Air-Chill-Out-Area mit vielfältigem Gastroangebot und weitere Specials.
Seid alle dabei und feiert ein letztes Mal ordentlich mit!
27.9.2025 - Neu-Ulm - Ratiopharm-Arena
Einlass: 13 Uhr
Beginn: 15 Uhr
Weitere Infos findet ihr hier.
- Quelle:
- Sandra Eichner / Rosenheim Rocks
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- volle kraft voraus festival 2025 neu ulm ratiopharm arena eisbrecher joachim witt project pitchfork the beauty of gemina hell boulevard
0 Kommentare