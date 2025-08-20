Die letzte Runde für das VOLLE KRAFT VORAUS FESTIVAL

Das VOLLE KRAFT VORAUS FESTIVAL in der Ratiopharm-Arena ins Neu-Ulm geht in seine letzte Runde  und lädt noch einmal zu einem Indoor-Event der Superlative ein. Zum allerletzten Mal holt die erfolgreiche deutsche Band EISBRECHER hochkarätige Gäste auf eine Bühne und verspricht ein Festival-Finale, das in Erinnerung bleiben wird. Mit dabei sind neben EISBRECHER selbst: JOACHIM WITT, PROJECT PITCHFORK, THE BEAUTY OG GEMINA, SCHATTENMANN und HELL BOULEVARD.



Neben den Live-Acts erwarten die Besucher wie gewohnt Autogrammstunden, eine große Open-Air-Chill-Out-Area mit vielfältigem Gastroangebot und weitere Specials.



Seid alle dabei und feiert ein letztes Mal ordentlich mit!



27.9.2025 - Neu-Ulm - Ratiopharm-Arena

Einlass: 13 Uhr

Beginn: 15 Uhr



Weitere Infos findet ihr hier.

