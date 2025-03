PANZERBALLETT veröffentlicht neues Album

Die Jazz-Metaller PANZERBALLETT veröffentlichen am 25.04.2025 das neue Album "Übercode Œuvre"!

Nach der ersten Single 'Pick Up The Pieces' (feat. Anika Nilles am Schlagzeug), folgt mit 'Alien Hip Hop' der nächste Track, von und mit Weltklasse-Drummer Virgil Donati:

https://www.youtube.com/watch?v=nCpIW8o1o9Y

Mastermind Jan Zehrfeld dazu:

„Wenn es ein ‚Metal Fusion Real Book‘ gäbe, stünde dieser Song auf Seite eins. Seit Virgil Donatis erster Version Ende der 1990er Jahre hat sich das Stück durch mehrere Transformationen weiterentwickelt. Diese neueste ‚Panzer‘-Version #5 steigert die rhythmische und strukturelle Komplexität auf eine völlig neue Ebene – mit tiefgreifenden Verschiebungen, die den Zuhörer permanent herausfordern und die Energie kontinuierlich steigern.“

Die Tracklist von "Übercode Œuvre" liest sich wie folgt:

1. Bleed

2. Seven Steps To Hell

3. The Four Seasons: Summer

4. Andromeda

5. Ode To Joy (Vocal)

6. Pick Up The Pieces

7. The Devil's Staircase

8. Ode To Joy (instrumental)

9. Andromedaron (digital Bonus-Track)

