NCN 2025: Neue Bandbestätigungen

In den vergangenen Tagen sind drei weitere Bands zum Programm des NCN in Deutzen dazu gekommen.



Die brasilianische Band PECADORES wird Dark-Electro servieren und die belgischen THE JUGGERNAUTS warten mit Old-School-EBM auf. Die Schweizer von THE BEAUTY OF GEMINA werden die Besucher mit feinstem Dark-Wave verwöhnen.



Aktuell liest sich das Programm so:

PECADORES

THE JUGGERNAUTS

THE BEAUTY OF GEMINA

SUICIDE COMMANDO

PSEUDOKRUPP PROJECT

TANZWUT

BLITZ UNION

EKLIPSE

RUEBI

GRENDEL

DEVISION REDUX

ROME (Jerome Reuter)

MONOLITH

SHE PAST AWAY

AUGER

HELDMASCHINE

REIN

IT´S FOR US

ANGELS AND AGONY

S Y Z Y G Y X

MAN WITHOUT HATS

CIRCUS OF FOOLS

WILLIAM BLEAK

CAMOUFLAGE

KITE

Bereits am 04.09.2025 findet die bekannte Warm-Up-Party statt. Dieses Mal soll es einen Synthiepop-Abend geben.



Die Tickets für das Festival sind im NCN-Shop erhältlich.



Auf der Homepage der Veranstaltung gibt es weitere Infos.