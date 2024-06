PANTERA: 2025 in Deutschland

Yes! PANTERA ist 2025 in Deutschland unterwegs.

Anbei die Dates der gesamten Europatour:

21. Januar 2025 Helsinki, FI in der Eishalle

23. Januar 2025 Stockholm, SE in Hovet

24. Januar 2025 Oslo, NEIN am Spektrum

26. Januar 2025 Kopenhagen, DK in der Royal Arena

28. Januar 2025 Amsterdam, NL bei AFAS Live

31. Januar 2025 Ljubljana, SI in der Arena Sto žice

1. Februar 2025 Ostrava, CZ in Ostravar Aréna

3. Februar 2025 Budapest, HU in der Budapest Arena

4. Februar 2025 Krakau, PL in der Tauron Arena

6. Feb 2025 Hamburg, DE in der Sporthalle

7. Feb 2025 Berlin, DE in der Max-Schmeling-Halle

9. Feb 2025 Düsseldorf, DE bei Mitsubishi Electric Halle

10. Februar 2025 Brüssel, BE bei Forest National

12. Februar 2025 Bologna, IT in der Unipol Arena

13. Feb 2025 Zürich, CH im Hallenstadion

15. Februar 2025 Paris, FR in der Adidas Arena