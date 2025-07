PALANTYR: Neue EP im September

DYING VICTIMS PRODUCTIONS veröffentlicht in Zusammenarbeit mit Jawbreaker Records PALANTYR's "The Ascent & The Hunger" auf Vinyl. Die CD-Ausgabe wurde bereits im April 2025 auf Jawbreaker veröffentlicht.

Die aus Thionville, Frankreich, stammende Band PALANTYR - bis August 2024 unter dem Namen Destrukt bekannt - kehrt mit voller Wucht zurück und kombiniert drei Tracks ihrer letzten EP "The Ascent" mit drei brandneuen, glühenden Hymnen aus unerbittlichem, melodiegetränktem Stahl.

"The Ascent & The Hunger" erscheint am 19. September.

EP Tracklist:

1. Shan E Sorkh

2. Broken Mirror

3. Son Of The White Mare

4. Ravenous

5. Nosferatu (Paul Roland Cover)

6. Graveyard

Promo Medley

https://www.youtube.com/watch?v=64z8XyB0L-M