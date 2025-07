Neue Töne von SADISTIC GOATMESSIAH

Dying Victims Productions präsentiert in Zusammenarbeit mit Fucking Kill Records das mit Spannung erwartete Debütalbum "Violence" von SADISTIC GOATMESSIAH auf CD und Vinyl-LP.

Die aus Nordrhein-Westfalen stammenden SADISTIC GOATMESSIAH wurden ursprünglich 2013 gegründet, waren aber bis 2017 weitgehend inaktiv. Damals war die Band ein Duo aus Sänger/Gitarrist/Bassist Morbid Goatpriest von Lust, Filth and Mayhem und Schlagzeuger Goat Primator. Wie diese Pseudonyme und natürlich auch der Name selbst vermuten lassen, schwelgen SADISTIC GOATMESSIAH in klanglichem Dreck, wie ihre ersten beiden Demos zeigen, in denen ein starker Einfluss der allmächtigen Nifelheim und des australischen Blackthrash zu spüren ist - und vor allem Japans legendäre Sabbat, die bis heute Bestand haben. Im Jahr 2021 kam die Bassistin Goatess of Fire hinzu, die die Band zu einem Power-Trio machte und den Dreck in eine andere, wenn auch parallele Richtung trieb: Speed Metal mit Hellhammer/Celtic Frost- und Darkthrone-Einflüssen und einer unapologetischen Punk-Attitüde (und immer noch Sabbat!). Es folgten vier Splits und ein Demo, die den Sound von SADISTIC GOATMESSIAH vor dem unvermeidlichen Debütalbum weiter ausbauten.

Mit 'Forces Of Evil' liegt auch ein erster Song zum Reinhören vor.

Forces Of Evil

https://www.youtube.com/watch?v=ptktDiMdNAY