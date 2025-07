FEUERSCHWANZ begibt sich nach Valhalla

Am 25. Juli 2025 veröffentlich FEUERSCHWANZ über Napalm Records das neue Studioalbum "Knightclub". Heute begibt sich die Band, unterstützt von DORO, nach 'Valhalla'.

FEUERSCHWANZ zu 'Valhalla':

"Dieser Song ist nicht nur für die "Brothers everywhere", sondern für ALLE Vikings & Valkyries da draußen! Zusammen mit Metal-Legende Doro Pesch rufen wir die gesamte Metalcommunity auf: Lasst uns Seite an Seite stehen, lasst uns den Schwur erneuern und der Welt zeigen, dass wir alle etwas gemeinsam haben – nämlich die Liebe zum Heavy Metal! Zusammen sind wir stark – we stand together side by side. Peace, Love and Heavy Metal – Feuerschwanz."



Doro zur Zusammenarbeit:

"Schon beim ersten Hören von 'Valhalla' war ich sofort Feuer und Flamme und fand die Idee, diesen Song gemeinsam aufzunehmen, klasse. Auch das Video ist superepisch und wunderschön geworden. I love it!"



Valhalla, feat. Doro







https://www.youtube.com/watch?v=GwcO2saJTA0