OUR LAST NIGHT auf Europa-Tour

Metal-Cover von angesagten Popsongs? Das gibts bei OUR LAST NIGHT, die demnächst auf Europa Tour gehen. Mit Unterstützung von NORMANDIE und LIFESPARK kommen sie auch mit insgesamt sechs Shows nach Deutschland.



"You're Up" Europe-Tour mit NORMANDIE und LIFESPARK:



20.09.2024 - (UK) London: The Forum - ausverkauft

21.09.2024 - (FR) Paris: Bataclan - ausverkauft

22.09.2024 - (NL) Tilburg: 013

24.09.2024 - (BE) Antwerpen: Zappa

25.09.2024 - (DE) Hamburg: Große Freiheit - ausverkauft

27.09.2024 - (DE) Berlin: Huxleys

28.09.2024 - (DE) Oberhausen: Turbinenhalle

29.09.2024 - (BE) Antwerpen: Trix - ausverkauft

01.10.2024 - (DE) München: Backstage Werk

02.10.2024 - (DE) Wiesbaden: Schlachthof - ausverkauft

03.10.2024 - (DE) München: Backstage Werk - ausverkauft

04.10.2024 - (CZ) Prag: SaSaZu

05.10.2024 - (HU) Budapest: Barba Negra

06.10.2024 - (AT) Wien: Gasometer



Tickets gibt es auf ihrer offiziellen Website, einige Termine sind allerdings bereits ausverkauft.





Quelle: Band Redakteur: Lea Müller Tags: our last night youre up europe tour 2024 normandie lifespark