OPETH auf Europa-Tour 2025

Kollege Nils hatte in den News heute ja schon auf das kommende Album "The Last Will And Testament" (VÖ am 11. Oktober via Reigning Phoenix Music) und den bereits veröffentlichten Vorab-Track '§1' hingewiesen, da flattert schon gleich die nächste angenehme Meldung aus dem Hause OPETH herein. Im Februar 2025 begeben sich die Prog Deather zusammen mit GRAND MAGUS auf eine kleine Europa-Tour.

Folgende Daten sind bereits fix:

09.02.2025 Helsinki (FIN) - Ice Hall

11.02.2025 Stockholm (SWE) - Cirkus

12.02.2025 Oslo (NOR) - Sentrum Scene

14.02.2025 Kopenhagen (DK) - DR Konzerthuset

15.02.2025 Hamburg (D) - Docks

17.02.2025 Köln (D) - Palladium

18.02.2025 Berlin (D) - Tempodrom

19.02.2025 München (D) - Muffathalle

21.02.2025 Paris (FR) - L'Olympia

22.02.2025 Amsterdam (NL) - AFAS Live

23.02.2025 Brüssel (BEL) - Ancienne Belgique