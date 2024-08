CONCRETE WINDS: Zweite Singleauskopplung

Das finnische Death-Noise-Geschwader CONCRETE WINDS hat mit 'Subterranean Persuasion' einen weiteren Vorab-Song veröffentlicht.

"Sepulchral Voice Records ist stolz darauf, am 30. August das mit Spannung erwartete dritte Album von CONCRETE WINDS, das selbstbetitelte "Concrete Winds", auf CD, LP und MC zu veröffentlichen. An alle Death-Metal-Verrückten und Black-Metal-Psychopathen da draußen in dieser zahnlosen und gezähmten Szene: Lasst uns das Wort verkünden! CONCRETE WINDS sind zurück, um euch Stacheln, Nadeln und Stacheldraht in Fleisch und Ohren zu stoßen."

Subterranean Persuasion

https://www.youtube.com/watch?v=P5nGUM0TD8w