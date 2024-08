ASENBLUT verkündet: Die Nacht gehört uns!

Um ihre neueste Album-Veröffentlichung "Entfesselt" gebührend zu feiern, haben die Melodic Death Metal Vikinger ASENBLUT heute ein Musikvideo zu ihrer neuesten Single "Nox Nostra Est" online gestellt!



Die Band wird heute auch auf dem Wacken Open Air zu erleben sein, weitere Live-Termine gibt es im August und September:



Fr. 30.08 – Nürnberg: Der Cult

Sa. 31.08 – München: Backstage

Fr. 06.09 – Wien (A): Escape

Sa. 07.09 - Mörlenbach-Weiher: Live Music Hall

Fr. 13.09 - Hamburg: Bambi Galore

Sa. 14.09 - Köln: MTC Cologne

Fr. 20.09 - Oberhausen: Resonanzwerk

Sa. 21.09 - Osnabrück: Bastard Club

Fr. 27.09 - Göttingen: Exil

Sa. 28.09 - Leipzig: Hellraiser



Über die neueste Single-Auskopplung verrät uns ASENBLUT Frontmann Tetzel:

"Manchmal muss sich der Nostalgie hingegeben werden. Man kann die Vergangenheit nicht ändern, aber man kann aus ihr lernen. Fehler wurden gemacht und Verbindungen gekappt, aber es gibt immer einen neuen Tag - und die Nacht wird immer uns gehören. In Gedenken an die, die uns auf unserem Weg begleitet haben, und an die, die wir auf dem Weg verloren haben. Ein Loblied auf Tränen und das Lachen, ein erhobenes Glas in einer dunklen Taverne. Nox nostra est."



Nox Nostra Est







https://www.youtube.com/watch?v=-TBpqplvzoU

Quelle: Mona Miluski, All Noir Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: asenblut entfesselt nox noxtra est