ONSLAUGHT sucht

Mit der Neuaufnahme des ONSLAUGHT-Klassikers 'In Search Of Insanity' melden sich die Jungs zurück und haben einen Vorgeschmack ihrer kommenden Veröffentlichung im Gepäck:

"Origins Of Aggression" erscheint am 23. Mai bei Reigning Phoenix Music und bietet sowohl zehn neu eingespielte Tracks aus der Frühphase der Band als auch illustre Coverversionen aus dem Punk- und Metalbereich.

Die Songs:

01. Thermonuclear Devastation Of The Planet Earth

02. Black Horse Of Famine

03. Angels Of Death

04. Power From Hell

05. Metal Forces

06. Let There Be Death

07. Fight With The Beast

08. Thrash Till The Death

09. In Search Of Sanity

10. Shellshock



Disc 2

01. Iron Fist [MOTÖRHEAD]

02. Holiday In Cambodia [DEAD KENNEDYS]

03. A Look At Tomorrow [DISCHARGE]

04. U.K. 82 [THE EXPLOITED]

05. Freewheel Burning [JUDAS PRIEST]

06. Wardance [KILLING JOKE]

07. Give Me Fire [GBH]

08. State Violence State Control [DISCHARGE]

09. Holidays In The Sun [SEX PISTOLS]

10. Emotional Blackmail [UK SUBS]

11. War Pigs [BLACK SABBATH]

12. Drunk With Power [DISCHARGE]

https://www.youtube.com/watch?v=bO9GayOL6Ds

