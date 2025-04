ALESTORM: Das neue Album

Mit "The Thunderfist Chronicles" melden sich die trinkfesten ALESTORM-Freibeuter mehr als lautstark zurück, kündigen die Veröffentlichung für den 20.06.2025 über Napalm Records an und haben mit 'Frozen Piss 2' den ersten Appetizer am Start.

Und denkt daran: Gelber Schnee ist kein Zitroneneis!

Die Trackliste der Scheibe:

01. Hyperion Omniriff

02. Killed To Death By Piracy

03. Banana

04. Frozen Piss 2

05. The Storm

06. Mountains Of The Deep

07. Goblins Ahoy!

08. Mega-Supreme Treasure Of The Eternal Thunderfist

https://www.youtube.com/watch?v=X2WH9_x5W0A