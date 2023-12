ONELEGMAN: neues Video

Die Italienischen Progger ONELEGMAN haben mit 'Steric Hindrance' ein neues Video veröffentlicht. Der Titel stammt von ihrem letzten Album "Event Horizon", das im Oktober 2022 via Rockshots Records veröffentlicht wurde.



Die Band erklärt zu dem Titel:

"Steric Hindrance" ist etwas, das wir noch nie gemacht haben. Wir haben elektronische Musik mit einem großen Rock-Refrain erforscht. Etwas, auf das DEPECHE MODE stolz sein könnten. In der Wissenschaft ist das "sterische Hindernis" die Kraft, die die Atome innerhalb eines Moleküls hält und die Existenz von Materie und Leben ermöglicht. Es ist ein Band, das nicht zu brechen ist. Genau wie das zwischen Liebenden am Ende einer Beziehung".



https://www.youtube.com/watch?v=aJgJU6Sp4xk

