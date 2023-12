Neuigkeiten von SAMAEL

Am 16. Februar 2024 erscheint via Napalm Records SAMAELs Live-Album "Passage - Live". Die Live-Version von 'Jupiterian Vibe' gibt es seit heute als Video.



Die Trackliste von "Passage – Live":



01. Passage

02. Rain

03. Shining Kingdom

04. Angel's Decay

05. My Saviour

06. Jupiterian Vibe

07. The Ones Who Came Before

08. Liquid Soul Dimension

09. Moonskin

10. Born Under Saturn

11. Chosen Race

12. A Man In Your Head











https://www.youtube.com/watch?v=egWyTHxZkeA

