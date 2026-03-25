OKKULTIST: Portugiesische Metalszene im Vollkontakt

Auf dem portugiesischen Label Alma Mater Records ist OKKULTIST zu finden. Die Band um Sängerin Beatriz Mariano hat gerade ein neues Stück veröffentlicht. In 'Teeth Of The Hydra' taucht als Gastsänger und Labelgründer auch Fernando Ribeiro auf, der die Landsmänner MOONSPELL mit seiner Stimme sehr geprägt hat.

Quelle: Alma Mater Records Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: okkultist moonspell alma mater records portugal portugiesich dark metal neues stück märz 2026 powermetalde