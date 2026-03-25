FEAR FACTORY auf Europa-Tour
Kommentieren
Die Groove-Metal-Legende FEAR FACTORY kommt im Spätsommer dieses Jahres unter dem Titel "Cybernetic Domination" auf ausgedehnte Europatour. In diesem Rahmen wird es fünf Konzerte in Deutschland geben. Als Support sind HATE, THE NOCTURNAL AFFAIR und CRYSTAL LAKE mit dabei.
Konzerte in Deutschland:
15.09. Köln - Live Music Hall
16.09. Hamburg - Markthalle
17.09. Berlin - Huxleys
18.09. München - Kesselhaus
20.09. Karlsruhe - Substage
FEAR FACTORY - Replica
https://www.youtube.com/watch?v=7RJsRQOneMY&list=RD7RJsRQOneMY&start_radio=1
- Quelle:
- Redakteur:
- Dominik Feldmann
- Tags:
fear factory the nocturnal affair hate crystal lake groove metal
0 Kommentare