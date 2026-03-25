IAMX : Diverse Veröffentlichungen für Mai geplant

Chris Corner, der Bandkopf von IAMX ist nun schon seit gut zwei Jahrzehnten mit seiner Band am Start. Mit seinem Sound erfindet er sich immer wieder neu und hält wenig von musikalischen Barrieren. Getreu dem X in seinem Namen, welches das Unbekannte symbolisiert, bleibt seine Kunst und Identität in ständiger Weiterentwicklung.



Nun hat der Musiker für Mai zwei Veröffentlichungen angekündigt. Am 22.05.2026 erscheinen via Nexilis die EP "Unmask" und das Kompendium "IAMIXED: Reworks Fault Lines Albums 1 and 2".



Die EP "Unmask" ist eine Sammlung aus B-Seiten, Albumtracks und Remixen, die die IAMX-Ära von "Fault Lines" repräsentieren. Ursprünglich ausschließlich physisch und exklusiv auf der 2025iger "Fault Lines2 European Tour" erhältlich, können Fans weltweit nun neue B-Seiten sowie IAMX-Neuinterpretationen beliebter Songs hören.



Die Tracklist liest sich so:

1. Grass Before The Scythe (ArtBleedsMoney Rework)

2. Artificial Innocence (UNMASK Mix)

3. Radical Self Love

4. There Will Be Times When I Will Need To Hurt You

5. Artificial Innocence



"IAMIXED: Reworks Fault Lines Alben 1 and 2" interpretiert die beliebtesten Songs der "Fault Lines"-Alben durch den Stil von IAMX-Kollaborateuren und Fans neu, zusammen mit zwei neuen IAMX-Mixen. Ursprünglich für die Nordamerika-Tour exklusiv auf CD und Vinyl veröffentlicht, haben IAMX-Fans nun die Möglichkeit, IAMIXED überall per Streaming und digitale Downloads zu hören. Eine neue Orchester-Bearbeitung von 'War Of Words' und eine verlangsamte, geloopte Version von 'In Bondage' im Mittelpunkt der Veröffentlichung.



Die Tracklist liest sich so:

1. The Truth (Mimetic Hexes Rework)

2. Disciple (Holy Braille Rework)

3. Thanatos (Damn The Witch Siren Rework)

4. War Of Words (Orchestral Rework)

5. Infinite Fear Jets (Nigen Rework)

6. The X ID (Carrellee Rework)

7. Infinite Fear Jets (Mimetic Hexes Rework)

8. The X ID (clubdrugs Rework)

9. In Bondage (Art Bleeds Money Rework)



Live ist die Band wie folgt zu erleben:

27.03.2026 Bratislava, SK-Trnko

28.03.2026 Krems, AT-Stadtsaal

31.03.2026 Eindhoven, NL-Effenaar

01.04.2026 Köln, DE-Die Kantine

03.04.2026 Zürich, CH-Der Schwarze Ball

04.04,2026 Mannheim, DE-MS Connexion

08.09.08.2026 Hildesheim, DE-M'era Luna

21.23.08.2026 Manchester, UK-Infest

18.-19.09.2026 Oberhausen, DE-UNITY

02.03.10.2026 Berlin, DE-UNITY

Quelle: Hardbeat Promotion Redakteur: Swen Reuter Tags: iamx unmask ep iamixed reworks fault lines albums 1 and 2 chris corner neuinterpretationen